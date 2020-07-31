В пятницу, 31 июля, может быть официально объявлено о переходе Александра Кокорина в «Спартак»: по слухам, контракт с красно-белыми он подписал в четверг вечером, 30 июля. Футболисту, уже давно вышедшему из «перспективного» возраста, удивительным образом удается подписывать крупные контракты. Как у него это получается?

Александр Кокорин сидел явно не по своей статье. Хулиганка для него — как-то даже унизительно мелко. Человек вскрывает сейфы и потрошит кассы настолько элегантно, что когда уходит, улыбаясь, с добычей, то хозяева денег, глядя на опустевшие ячейки в хранилищах, недоуменно переспрашивают друг друга: неужто мы его по доброй воле уговорили прийти и все это взять?! Прямо гипноз какой-то.

Так что "Кофемания" была просто досадным недоразумением — Александр Кокорин чтит уголовно-финансовый кодекс не хуже Остапа Бендера.

И несут ему все действительно сами — на блюдечке то с бело-голубой, то с сине-бело-голубой (за лишнюю полосочку наценка), то с красно-белой каемочкой. Кокорину остается лишь выбрать самый щедрый презент. Вы знаете, что примерно до конца июля я в Сочи — готов рассмотреть все варианты.

Да, у меня же как бы здесь еще и контракт — почем выход на первую после микроотпуска тренировку? Полтора ляма за сезон? На три года? Это что же, в сумме меньше пятерки выйдет? Дуся, вы меня обижаете! За такие бабки я, пожалуй, еще на морском карантине посижу. Вы, кстати, помните, что ваш я номинально еще два дня? Ну вот и поторопитесь. Мое предложение? Накиньте цены на отели — у вас же здесь все схвачено!

Так, теперь — мои бывшие. Меня тут напрягло слегка ваше смешное предложение моему другу Артему. Два года лучшему игроку клуба и всей лиги — это, по-вашему, серьезно? Вы, может, и ко мне с таким же вариантом подкатиться намереваетесь? Предупреждаю сразу — тогда до обсуждения финансов дело даже не дойдет! Вы мне, кстати, до сих пор не перевели суточные за те два сбора, что я провел с вами до аренды. Что значит — все ушло на Дзюбу?! Это ж сколько он за год-то отхватил?! Тогда — повысьте тарифы на газ.

Ну что, мои будущие? Три? Ответ почти засчитывается! По три? Это сколько — девять получается? До червончика неплохо бы докинуть. Не-а, времени подумать у вас нет — у меня два других телефона разрываются — от бывших и настоящих. И еще бывшие перед бывшими сообщение шлют. Гляну одним глазом — ого — три по три с полтиной, и бонусы в виде Лиги Европы! С квалификации придется начинать, говорите? Так у вас и того нету! Так что продайте нефть свою подороже.

Потом, как водится, те, чьи блюдца оказались менее соблазнительны для выбиравшего, будут на всех углах рассказывать, что они просто вовремя соскочили с этой финансовой гонки вооружений, да и участвовали-то больше, чтобы конкурентов подтравить. И пусть они теперь с этим трудным вечным подростком мучаются.

Но когда года через три 32-летний Кокорин вновь решит выставить себя на торги, все ведь в точности повторится. С корректировкой на нефтегазовые тарифы.