Футболист «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за клуб «Сочи», станцевал лезгинку после матча с «Оренбургом» 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Один из друзей футболиста Мурад Латипов опубликовал в соцсетях видео с танцем.

«Есть у него (Кокорина. — Ред.) одно редкое сейчас качество — он отвечает за свои слова! Саня пообещал станцевать лезгинку, если забьет гол», — цитирует телеканал «Звезда» подпись к ролику.

Встреча завершилась с разгромным счетом 5:1. Кокорин забил в игре два мяча.

На данный момент на счету Кокорина три матча и три гола в составе «Сочи», уточняет RT.

1 марта он забил гол в дебютной игре за клуб против тульского «Арсенала» в чемпионате России по футболу.

Накануне сообщалось, что Кокорин продал весь свой автопарк, состоявший из люксовых автомобилей. В коллекцию входили машины Mercedes, Lamborghini, Porsche и Bentley. По словам футболиста, он хотел «очиститься».