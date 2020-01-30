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Футболиста ждут большие трудности в карьере на родине

Александр Кокорин, отказавшисьот аренды в «Сочи», куда хотел отправить его «Зенит», оказался в центре скандала.Поэтому спортсмен хочет попасть в зарубежный футбольный клуб. Об этомрассказали журналистам источники.

Трансферное окно в ведущих европейских лигах, как выяснили «Известия», закрывается уже в конце этой недели,поэтому спортсмену необходимо поторопиться. Сейчас его представители пытаются досрочно разорвать его контракт с футбольным клубом «Зенит».

Фоторепортаж

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