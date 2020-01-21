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Кокорин перейдет в клуб «Сочи» на правах аренды

13:10 21/01/2020

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин будет выступать за клуб «Сочи» на правах аренды. Об этом заявил гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко, сообщает портал «Утро.ру».

«Кокорин перейдет в «Сочи» до конца сезона на правах аренды», – сказал Рубашко. Сейчас футболист находится на сборе «Зенита» в Катаре. Его контракт с этим клубом рассчитан до конца сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что голландский футбольный клуб «Фейеноорд» захотел арендовать Кокорина. Клуб был готов предоставить футболисту игровую практику перед Евро-2020.

Напомним, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в октябре 2018 года устроили две драки в центре Москвы. В дальнейшем спортсмены стали фигурантами уголовных дел. В сентябре 2019 года они покинули колонию в Белгородской области.



