СПОРТ

Кокорин оформил дубль за «Сочи» в матче с московским «Динамо»

20:21 17/02/2020

Футбольный клуб «Сочи» одолел московское «Динамо» в товарищеском матче с итоговым счетом 3:1. На поле за «Сочи» вышел футболист Александр Кокорин, забивший два мяча в ворота соперников.

Счет открыл на 5-й минуте встречи за динамовцев Себастьян Шиманьски. В начале второго тайма сочинцы начали отыгрываться. На 52-й минуте гол забил Александр Кокорин, на 55-й минуте в ворота «Динамо» мяч отправил Кристиан Нобоа. На 80-й минуте игры гол забил Александр Кокорин, оформив тем самым дубль. Спортсмены встретились на поле в турецком городе Белек, где российские клубы проводят учебно-тренировочные сборы.

Игрок петербургского «Зенита» перешел в «Сочи» на правах аренды. В январе футболист Кокорин вышел в составе «Зенита» впервые после задержания за драки. По заявлению представителей «сине-бело-голубых», игрок встретился на поле в стартовом составе с катарским «Аль-Увайнахом».



