Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин продал весь свой автопарк, состоявший из люксовых автомобилей. В коллекцию входили машины Mercedes, Lamborghini, Porsche и Bentley. Об этом спортсмен рассказал в интервью блогеру Евгению Савину.

За автомобилем Mercedes был закреплен номерной знак «ВОР», а за спорткаром Lamborghini — «ХАМ», сообщается на сайте kp.ru.

Кокорин отметил, что все автомобили были проданы за один день. При этом он не стал раскрывать судьбу Bentley, сообщает «Федеральное агентство новостей». На номерах у автомобиля значились буквы «КАА» — инициалы Кокорина.

«Продал сразу. Захотел очиститься. У меня были «гелик», Porsche и «ламба». В один день все забрали», — сказал Кокорин. Форвард не уточнил, от чего именно он пытался «очиститься».

1 марта сообщалось, что Кокорин забил гол в дебютной игре за клуб против тульского «Арсенала» в чемпионате России по футболу.

17 февраля «Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи» до конца сезона. Этому трансферу предшествовали длительные, противоречивые и скандальные переговоры, в которых каждая из сторон не давала абсолютных подтверждений информации об этой сделке.

В 2018 году Кокорин вместе со своим братом Кириллом и бывшим полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, а также его другом экс-футболистом и детским тренером Александром Протасовицким оказались фигурантами дела о двух драках в центре Москвы. Футболисты были задержаны, а потом арестованы. 8 мая 2019 года суд за хулиганство и нанесение побоев приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам. Кокорины и Мамаев вышли на свободу в сентябре 2019 года. Протасовицкий вышел на свободу в ноябре.