Бывшие близкие подруги разругались, выложив на всеобщее обозрение свои переписки с оскорблениями в Телеграме. Однако очень многие пользователи Сети сразу поняли, что девушки просто разыграли конфликт для того, чтобы в их Telegram-каналах стало как можно больше подписчиков. Неизвестно, правда ли это, но слишком многие факты указывают на неискренность историй девушек.



Долгое время бывшие участницы проекта Мария Кохно и Анна Брянская были очень близкими подругами. Сейчас они поругались, обе плачут в своих микроблогах и грозятся рассказать о предательстве друг друга. Слить информацию девушки предпочли в своих Telegram-каналах. Сложно понять, в чём суть конфликта. Получается, что Кохно жалуется на Брянскую, что та выложила снимок с её голой грудью, поэтому в ответ она решила опубликовать личную переписку с Аней. Также девушки обвиняют друг друга в эскорте.



Подписчики уверены, что экс-участницы просто всё придумали ради увеличения числа подписок, потому что у каждой из них пост дополнен фразой: «Остальное расскажу у себя в Телеграм-канале». Подписчиков расстроило это, ведь они посчитали, что можно было бы просто попросить людей подписаться на их аккаунты.