Засуха и наводнения в Европе обернулись выгодой для России. Из-за природных катаклизмов нынешнего лета в Европейском Союзе ожидается низкий урожай пшеницы, поэтому Россия может выйти на первое место по экспорту зерновых, считают аналитики агентства Bloomberg.

Россия уже поставляет зерно более чем в 100 стран и доминирует на египетском рынке. По прогнозам Министерства сельского хозяйства США, российский экспорт в этом сезоне может вырасти на 10%, если Россия нарастит поставки на традиционные рынки ЕС — такие как Северная Африка и Ближний Восток.

При этом сами США, Австралия и Канада намерены также увеличить поставки и извлечь выгоду из плохих погодных условий в ЕС.

Сможет ли Россия достойно конкурировать с ними и использовать внезапно открывшееся новое «окно возможностей» на мировом рынке зерновых? Это непростой вопрос. Потому что экспортные процессы регулирует Минсельхоз РФ, используя в качестве рычага квоты на вывоз зерновых. А то, как организован этот процесс, существенно осложняет работу российских экспортеров и порождает дополнительные риски.

Например, в целях обеспечения продовольственной безопасности, с 1 апреля по 30 июня экспорт за пределы ЕАЭС российских зерновых — пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи), ржи, ячменя и кукурузы — был ограничен квотой в 7 млн тонн. Вполне вроде бы оправданная мера.

Но еще задолго до этого, в феврале Российский зерновой союз в своем письме на имя вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей сельское хозяйство, настаивал на необходимости принятия такого нормативного акта, «который обеспечит ясный и понятный для участников рынка механизм регулирования экспорта агропродукции».

В правительстве аграриев как будто не услышали. В итоге вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут заявил, что механизм квотирования оказался настолько «корявым», что подрывает доверие импортеров, которые по понятным причинам хотят сотрудничать со странами, условия работы которых понятны и прозрачны. И привел в пример ситуацию с Бангладеш, который из-за «мутных» ограничений на вывоз отказался от российского зерна и закупил украинское.

Это не смущает главу Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева, рапортующего: «Мы планируем и дальше наращивать поставки зерновых — нашей основной экспортной позиции».

Возможно, оптимизма у него поубавится, если аграрии начнут выигрывать судебные иски в связи с понесенными убытками из-за «корявого» квотирования. Например, сейчас «Грейнрус-Агро» готовит судебный иск к белорусской таможне и, возможно, к Минсельхозу России из-за срыва контракта на поставку 2,5 тыс. т кукурузы в Латвию, сообщает «Агроинвестор».

Как заявляет теперь гендиректор компании Сергей Мирюк, на груз была оформлена квота согласно постановлению правительства России № 385 от 31 марта, зерно прошло таможенное оформление для вывоза. Однако белорусские таможенники потребовали дополнительно лицензию на экспорт. 11 вагонов зерна простояли на станции Полоцк в течение 30 дней, поскольку компания так и не смогла добиться от Минсельхоза РФ внятного ответа: как получить лицензию на экспорт кукурузы?

«Кукуруза не включена в перечень временно запрещенных к вывозу товаров. Дополнительный порядок лицензирования для возможности применения квоты не предусмотрен», — заявил в комментариях порталу «Агроинвестор» вице-президент Российского экспортного центра Станислав Георгиевский.

«Контракт был сорван, мы потеряли 37 евро на тонне, а с учетом простоя — 42 евро на тонне, общий убыток оцениваем в 100 тысяч евро, — сетует Мирюк. — Зерно пришлось продать на территории Белоруссии по заниженным ценам».

А поскольку такие случаи не единичны, то, возможно, из-за такой неразберихи россиян скоро перестанут воспринимать как надежных партнеров на мировом рынке зерновых.

Но еще есть время и возможность наладить жизнеспособный механизм квотирования экспорта зерновых и все же использовать благоприятное для России стечение обстоятельств, считает аналитик ГК ФИНАМ Алексей Коренев:

— Зерновой рынок Канады и США, и рынок России и Европы не пересекаются между собой. Россия конкурирует на рынке сбыта зерна со странами Европы. И мы, соответственно, поставляем зерно на ближний Восток — в Египет, Азербайджан, Иран и т.д. То есть, у нас есть собственный рынок сбыта. США поставляет зерно в Центральную и Южную Америку. И их рынок сбыта не пересекается с нашим практически никак. Ну, очень мало — какие-то азиатские страны покупают зерно и у нас, и у них, но в очень небольших количествах, поэтому здесь с Америкой мы не конкурируем.

У нас, по предварительным подсчетам, урожай зерна должен составить порядка 121,5 млн тонн. Может, и больше — погода в этом году преимущественно хорошая. Но цыплят по осени считают, многое зависит от погоды в осенний период.

Урожай еще надо собрать, транспортировать, заложить на хранение и т.д. Вдруг зарядят дожди, тогда, конечно, ситуация ухудшится. Но пока мы выходим на цифру свыше 121 миллиона тонн. Это неплохо, хотя и ниже рекорда, который мы ставили в 2017 году. С экспортом ситуация такая, что, когда начались пандемийные проблемы, Россия, скажем так, в целях формирования неприкосновенного стратегического запаса установила квоты на экспорт зерна.

Эти квоты были выбраны буквально за несколько недель, после чего наши зерновики продукцию на экспорт не поставляли. Сейчас, судя по всему, конъюнктура складывается для нас благоприятная, и у нас ожидается очень большой урожай — больше, чем мы можем потребить на внутреннем рынке, тогда квоты на экспорт зерна снова откроют или установят новые, и мы действительно здесь сможем потеснить не только в части доли, но и в части цен, потому что европейский неурожай потянет цены на верх, что для наших производителей это однозначно выгодно.

Уже стало ясно, что мы не испытываем проблем с продовольствием и нет необходимости в жестких квотах на экспорт. И если их еще не сняли, то, думаю, снимут точно, потому что не воспользоваться таким случаем было бы, наверное, просто неразумно.