В пятницу, 19 июня, возобновляется чемпионат России по футболу. Причем матчи смогут посетить зрители при условии, что их будет не больше 10% от вместимости стадиона. Все, что вам нужно знать о посещении матчей РПЛ, — в нашем обзоре.

Кто входит в 10%?

Изначально, когда Роспотребнадзор разрешил присутствие зрителей на трибунах, предполагалось, что это в основном коснется владельцев абонементов в скайбоксы и вип-ложи, а рядовым болельщикам если места и перепадут, то жалкие остатки. Впрочем, потом выяснилось, что топ-клубам, для которых в первую очередь было важно сохранить возможность присутствия на футболе вип-болельщиков, удалось уговорить власти вывести эту категорию зрителей за рамки тех самых 10 процентов. Поэтому стадионы на матчах 23-го тура чемпионата России по футболу откроются для посетителей обычных секторов.

При этом матчи не смогут посетить выездные болельщики — гостевая квота пока отменена, и гостевые сектора останутся пустыми или будут использованы для рассадки болельщиков хозяев.

Забавная ситуация сложилась в связи с намерением некоторых ростовчан посетить игру с «Сочи» на стадионе «Фишт». Вместимость арены позволяет присутствовать на матче 4370 зрителям, но такого количества проданных абонементов у хозяев нет, и билеты поступили в розничную продажу. Когда стало известно, что большое количество болельщиков «Ростова» планируют посетить выездной матч своей команды, просто купив билеты в кассах, администрация города сообщила, что приезжих на игру не пустят — по установленным нормам в Краснодарском крае их усадят в обсерватор на карантин.

Однако позже официальный сайт «Ростова» опубликовал объявление, что попасть на матч их болельщики смогут, если уже находятся (отдыхают) в Сочи более 14 дней и самоизоляцию уже прошли или же имеют на руках договоры аренды, свидетельство о праве собственности или регистрацию в Сочи. При этом в любом случае им необходимо будет предъявить свежие результаты анализа, подтверждающие отсутствие COVID-19.

Видимо, на «Фиште» и в городе-курорте знают, как отличить болельщика «Сочи» от болельщика «Ростова», если при них нет клубной атрибутики. И будут по глазам определять, у кого требовать справку об отсутствии вируса, а кого можно и так пропустить.

Что вас ждет на стадионе и как себя вести?

Маски и перчатки. По требованиям Роспотребнадзора и по протоколу безопасности РПЛ зрители должны быть в масках и перчатках как при входе на стадион, так и на протяжении всего матча. Без них просто не пустят на сектор. Некоторые клубы, например «Арсенал», объявили, что необходимые защитные атрибуты можно будет купить тут же в магазинах атрибутики. Во многих официальных клубных магазинах уже давно есть брендированные многоразовые маски. «Локомотив», например, добавляет маску к каждому заказу из онлайн-магазина.

Паспорт. Удостоверение личности нужно обязательно взять с собой, потому что на входе будут проверять, по своему ли абонементу вы идете на матч. Проходить по чужому в принципе нельзя, но это правило сплошь и рядом не соблюдается. Но вполне вероятно, что в нынешней чрезвычайной ситуации стюарды будут особенно строго подходить к этому вопросу, тем более поток зрителей будет в разы уменьшен.

Измерение температуры. На входе у зрителей проверят температуру бесконтактным способом. Те, у кого она будет выше 37 градусов, на футбол не пустят.

Не старше 65 лет (не везде). Вопрос о допуске болельщиков солидного возраста решается в каждом регионе по-разному. «Уфа» официально уведомила своих поклонников, что по нормам, существующим сейчас в Республике Башкортостан, лица 65 лет и старше на футбол пока не приглашаются. В Москве же все ограничения для лиц пожилого возраста были сняты.

Социальная дистанция. Болельщиков рассадят на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Места, на которых предстоит сидеть, будут специально маркированы. Роспотребнадзор требует, чтобы дистанция соблюдалась во время всего матча, поэтому за тем, чтобы люди не обнимались после забитого мяча, будут следить стюарды.

Приходить сытыми. Точки питания работать не будут нигде. Единственное, на что могут рассчитывать болельщики, это на герметично упакованные бутылки с водой.

Как клубы будут решать, кто попадет на футбол?

«Крылья Советов» (10-процентная квота — 4,5 тысячи) выпустили на оставшиеся домашние матчи билеты нового образца, на которые болельщики должны поменять свои абонементы. Просто по абонементам на стадион пускать не будут. Пока это сделали чуть больше тысячи человек, и сроки обмена в клубе решили продлить. Если разрешенная квота мест не будет выбрана владельцами абонементов, то эти места поступят в свободную продажу.

«Сочи» (4,3 тыс.) запустят на матч всех владельцев абонементов, и билеты на оставшиеся места уже поступили в продажу. Причем цену на билеты повысили (максимальная стоимость 800 рублей), но, как утверждает официальный сайт, это временная мера.

«Урал» (2,7 тыс.) также будет пропускать и по абонементам, и по билетам. Причем на официальном сайте клуба размещена схема рассадки. Болельщикам предлагается проверить, изменился ли их сектор на матч с «Рубином».

«Арсенал» (1,9 тыс.) — все владельцы абонементов.

ЦСКА (3 тыс.) — единственный клуб из тех, кто принимает соперника на своем поле, на момент середины дня 17 июня никак не объявил о порядке допуска болельщиков на стадион. Еще до того, как розыгрыш чемпионата России был приостановлен, в Москве были введены ограничения: не более 5 тысяч человек на массовом мероприятии. Тогда ЦСКА провел жеребьевку среди владельцев абонементов, и на матч с «Уфой» пришли владельцы абонементов на нечетные сектора, на «Зенит» ожидались болельщики с четных секторов. По неофициальным данным, на этот сезон армейцы продали порядка 7 тысяч абонементов. На матч с «Уфой» тогда пришли 3428 человек. Сейчас это немного больше разрешенной квоты (впрочем, не будем забывать, что какое-то число зрителей из вип-лож не будет входить в 10 процентов).

«Уфа» (1,5 тыс.) сообщила, что в число счастливчиков попадут «владельцы абонементов, сектора активной поддержки, а также в рамках акции «Спасибо врачам» 100 билетов будут отданы работникам медицинских учреждений. Таким образом, в свободной продаже остается всего 200 билетов».

«Локомотив» (2,7 тыс.) принял решение провести жеребьевку среди владельцев абонементов, «в ходе которой будет использован генератор случайных чисел». Важное дополнение от клуба: болельщики-золотники смогут посетить матч без участия в жеребьевке.

«Краснодар» (3,4 тыс.) определит посетителей матча с «Динамо» с помощью лотереи, которая будет проведена среди владельцев абонементов.