В Роспотребнадзоре рассказали, когда закончится особое положение в школах из-за пандемии. Об этом сообщает «Российская газета».

«Работа школ в особых условиях будет продолжаться до тех пор, пока эта эпидситуация в стране не стабилизируется. СанПиН действуют до 1 января 2021 года», — заявила Ирина Шевкун, начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора.

При этом не следует думать, что с нового года все закончится, и санитарные правила можно будет игнорировать. Главный специалист-эксперт Управления эпидемиологического надзора Нонна Фомкина пояснила, что пока коронавирус угрожает России, все защитные мероприятия будут проводиться по-прежнему.

«Когда ситуация стабилизируется или, когда будут сняты все ограничения, сказать сейчас сложно. Кроме того, в разных регионах ситуация разная. И, естественно, снятие ограничительных мероприятий в каждом субъекте проводится по-разному», — сказала Фомкина.

Ранее «Рамблер» сообщал, что двадцать омских школ отправили детей на карантин.