Как сообщили в Минобороны, вакцина от коронавируса нового типа, которая проходит тестирование на базе госпиталя имени Бурденко, безопасна и хорошо переносится. Первую группу добровольцев, на которой она опробована, уже выписали из госпиталя.

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Как отметил врач-вирусолог Тимур Пестерев, непереносимость вакцины определяется индивидуальными особенностями организма, у некоторых людей могут возникать побочные реакции.

— Ориентировочно массовая вакцинация будет тогда, когда мы получим испытанную вакцину. Это относительно небыстрый процесс, но он ускорен. Я думаю, что в ближайшее время — в этом году — начнется массовая вакцинация, — считает он.

Известно, что сотрудники лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН в Новосибирске впервые получили антитела, нейтрализующие COVID-19.

Отечественный препарат от коронавируса «Авифавир» может появиться в аптеках уже в июле. Такие возможные сроки назвал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. По его словам, за время пандемии число сторонников такой меры выросло. Он также высоко оценил работу отечественной системы здравоохранения во время пандемии.

Кроме того, депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал, когда ждать вакцину от коронавируса, и кого будут прививать в первую очередь. Он считает, что к тотальному прививанию населения от инфекции стремиться никто не будет, в этом нет нужды.