Анатолий Вассерман порассуждал о ситуации с коронавирусной инфекцией в наступившем году.

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Вассерман считает, что 2021 год, как и 2020-й, пройдет «под знаком» COVID-19. Вакцинация продлится примерно три года по всему миру. Карантин в России могут полностью отменить к осени.

Пандемия коронавируса стала серьезным уроком для всех нас и пока разумнее «готовиться к худшему», утверждает Вассерман. Весь прошедший год ею «перекорёжен», сказал он. Главным последствием «вирусной депрессии» стало нарушение технологических цепочек, их придется замыкать внутри отдельно взятых стран. Хорошая новость в том, что Россия, например, может восстановить свое производство.

По поводу вакцин он тоже высказался. Эрудит отмечает, что почти все они безопасны, но пока сложно сказать, насколько надёжно защищают.

Анатолий Вассерман — эрудит, журналист, публицист, телеведущий, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр.

Как сообщалось ранее, глава российского Минздрава Михаил Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом в нашей стране остается напряженной, хотя в последнюю неделю фиксируется снижение числа «активно болеющих» на 4%.

Нас ждёт и третья волна коронавируса, как это было с другими эпидемиями, отмечал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Это не прогноз, а результат исторического анализа, ведь COVID-19 — не первая атака вируса на человечество. Все они протекали в три волны и были связаны с сезонными вспышками. Например, испанка.