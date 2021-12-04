Обладателям недвижимого мущества зачастую приходится разбираться в кадастровых вопросах. Необходимость возникает, поскольку при переоформлении бумаг о земельном участке, объектном сооружении, возведенном здании, отдельном помещении и даже незавершенном строительстве потребуется подтвердить регистрационные права. Именно профессиональный специалист занимается кадастровыми работами по формированию документов для последующей регистрации в качестве учитываемого за собственником имущества.

Когда следует обратиться к инженеру?

Если в ходе изучения документации на объект появляются сомнения в определении местных земельных границ, то кадастровый специалист способен их четко обозначить, подготовив соответствующие документы. В обязанность мастера входит решение спорных ситуаций с соседствующими границами, помощь в оформлении документации на оформление права собственности на новый возведенный дом или постройки. Также если потребуется каким-то образом разделить земельные владения помощь кадастрового специалиста является обязательной.

Какие именно документы готовит специалист?

Кадастровый инженер в силу своих должностных обязанностей оформляет 3 вида документов:

План межевания исследуемых земельных угодий. Техническое плановое подтверждение размещенных на земле помещений, сооружений, готовых зданий и недостроенных объектов. Акт территориального обследования для предоставления документов в орган снятия объекта с государственного кадастрового учета.

Это основополагающий документальный минимум необходимый для качественного учета объектов недвижимого имущества в ЕГН. Иными словами, инженер по кадастровым работам играет главенствующую посредническую роль между Росреестром и заказчиком соответсвующих работ. От качества выполняемых обязательств будет зависеть скорость регистрации требуемых объектов на законный учет или их снятие.

Весь необходимый спект работ выполняются на основании договорных отношений, зафиксированных документально. На сайте Росреестра можно обратиться к справочной информации, чтобы получить детальные сведения о мастере, договор с которым планируется заключить.