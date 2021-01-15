Существует множество причин, по которым руководитель или VIP-персонал выбирает услуги личной охраны. Руководители могут руководить крупными компаниями, которые стоят миллионы и более, что делает их ценной мишенью для ограблений, нападений и многого другого. Могут быть угрозы в адрес руководителей и даже взяточничество и шантаж со стороны представителей общественности или недовольных сотрудников. Когда речь идет о других VIP-персонах, им необязательно быть знаменитой голливудской звездой, а общественными деятелями, которые, возможно, сделали себе имя иным образом. VIP-персоны также могут быть склонны к таким инцидентам, как ограбление или даже похищение и выкуп из-за богатства или влияния. Хотя такие вещи не обязательно будут происходить, всегда полезно оставаться в безопасности с использованием телохранителя, особенно на улице.

Руководитель VIP-телохранителей может также проверить на наличие потенциальной уязвимости в доме и/или на транспорте, даже на маршрутах перевозки, добавив дополнительное подкрепление или внеся изменения, где это необходимо. Они могут дать полезные советы о том, как оставаться в безопасности и что делать в случае опасной ситуации. Наконец, присутствие телохранителя от ОПБ «Набат» может служить сдерживающим фактором против потенциальных опасностей. Когда телохранителя увидят, это может помешать людям попробовать сделать что-либо против высококвалифицированной личной охраны. Конечно, некоторые люди могут предпочесть, чтобы их телохранители были одеты в обычную одежду.

По этим причинам, телохранитель должен быть не просто личным охранником, а доверенным лицом, с которым вы должны иметь возможность свободно разговаривать.

Как видите, вам не нужно быть знаменитостью, чтобы пользоваться преимуществами личной охраны. Полиция — отличный ресурс, но она не может постоянно патрулировать определенные районы. Даже семьи в зажиточных районах берут телохранителей для патрулирования районов, особенно после совершения преступления, чтобы этого больше не повторилось. Телохранителю требуется время, чтобы познакомиться с вами, вашими потребностями, вашими привычками и оценить вашу уязвимость дома, на улице и на работе. Если вы рассматриваете возможность найма телохранителя, знайте, что ваша безопасность является их работой.