Фильтры для очистки воды от железа быстро и легко удаляют из воды железо и ржавчину. Железо обычно находится в растворенном состоянии в воде. Когда вода попадает в воздух и кислород вступает в реакцию с водой, она становится коричневой — железо окисляется и меняет цвет. В этом состоянии, а именно, в виде ржавчины (оксид железа-3), ее можно удалить.

К качеству воды при хорошем водоснабжении предъявляются высокие требования. С подачей собственной колодезной воды иногда могут возникать проблемы. Тогда часто бывает, что слишком высокое содержание железа в воде приводит к затруднениям. Например, отложения железа могут засорить водопроводные трубы. Кроме того, пригодность из-за плохого качества питьевой воды более ограничена. Высокое содержание железа в питьевой воде не представляет опасности для здоровья людей и животных, но приводит к снижению ее потребления из-за ухудшения вкуса и неприглядного вида с примесями.

Если колодезная вода или вода, поступаемая из труб системы водоснабжения в городских условиях практически непригодна для использования из-за высокого содержания железа, необходимо применение фильтров для очистки воды от железа.

Различные результаты измерений проб воды до и после установки систем обезжелезивания показывают, что благодаря фильтрам содержание железа может быть значительно снижено и часто достигается качество питьевой воды (менее 0,2 мг железа на литр воды).

Обезжелезивание воды может происходить с помощью фильтров: с картриджем, с аэрацией, а также угольным. Каждый из предложенных фильтров следует выбирать индивидуально, в зависимости от целей: бытовая это вода или пищевая. Модель фильтров должна основываться на максимальном количестве забираемой воды и объеме необходимой обработки на содержании железа, с высокой пропускной способностью, чтобы гарантировать функциональную надежность. В случае пикового потребления воды, например, при очистке больших объемов воды, стоит подумать о буферном баке для временного хранения охлажденной воды, чтобы ее хватило на всю квартиру или дом.

Более 90% железа и марганца удаляются в фильтре с аэрацией.

Фильтр с обезжелезиванием картриджем полностью удаляет остатки железа и марганца.

Фильтр с активированным углем обеспечивает чистую воду и удаляет растворенные и невидимые токсины окружающей среды, такие как пестициды, гербициды и инсектициды.