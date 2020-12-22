Самый верный способ наглядно донести до клиента какие-либо сведения – разместить информационный стенд в месте скопления людей, в частности, в магазине, организации сфере услуг. Подобные стенды можно отнести к наружной рекламе, помимо цели продать товар или предоставить услуги, на информационных стендах в многоквартирных домах публикуются какие-то данные для жильцов.

Под информационным стендом понимается доска такого размера, чтобы на ней в кармашках можно было разместить листы с информацией, которая по мере необходимости обновляется. Сегодня производство информационных стендов — очень популярная услуга.

Материалы, из которых делают стенды с информацией, различны:

алюминий – придаёт стенду официальность и завершённость;

поливинилхлорид (ПВХ) – кармашки на таких стендах смотрятся практично и аккуратно;

ПЭТ – прозрачный и долговечный материал позволяет легко вытаскивать из кармашка листочки.

Карманы на информационном стенде делаются из ПЭТа (термопластика), их число зависит от предпочтений заказчика. Размер часто соответствует формату листа А4, но может быть и равным формату бумаг, вкладываемых в кармашек (брошюры, проспекты, визитки). Обычно толщина бумажной пачки от 30 до 50 мм, но бывают заказы и на меньшую толщину.

Часто стенды декорируются рисунками, орнаментом, чтобы привлечь внимание большого количества людей. Учитываются иные просьбы заказчиков, дополнительно может быть проведено ламинирование для защиты от перепадов температуры, если стенд установлен на улице. Время изготовления кармашков на стендах составляет 1-2 дня, стоимость заказа приемлема для различных категорий населения.

Информационные стенды очень удобны: все сведения, содержащиеся на них, располагаются на уровне глаз, что позволяет увидеть их сразу же и прочитать написанное на них. Для усиления эффекта зачастую в кармашки вкладывается разноцветная бумага с большими буквами, отдельные места выделяются жирным шрифтом.

Информационные стенды компактны: без проблем их можно переместить в другое место, они не занимают много пространства, поэтому дополнят собой любую обстановку, их быстро можно протереть, чтобы очистить от грязи. Листы в кармашках можно менять ежедневно.