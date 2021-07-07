Перерегистрация предприятий или организаций, где эксплуатируются ОПО (опасные производственные объекты с 1-3 классом опасности), осуществляется в тех случаях, когда первоначальные данные, обозначенные в документах, устарели или нет соответствия действительности.

Свидетельство о регистрации ОПО

В свидетельстве должна присутствовать самая актуальная информация — полные сведения об эксплуатируемых объектах промышленного предприятия, перечень перемен в самой организации, включая:

устройства

установки

участки с присвоением классов опасности

Ввиду всех изменений, организациям требуется периодически переоформлять свидетельство о регистрации ОПО, поскольку несоблюдение требования законодательства согласно ФЗ No116, может повлечь наложение серьезного штрафа на собственника предприятия, так что перерегистрация ОПО очень важна.

Основные условия для перерегистрации ОПО

Необходимость перерегистрировать свидетельство ОПО связана в основном с тремя важными факторами:

изменение юридического адреса смена собственника эксплуатирующей организации изменение критериев для класса опасности

В первом случае к заявлению в Ростехнадзор прилагается лист записи ЕГРЮЛ, в котором отражено обоснование изменения данных юр. адреса. При смене форм собственности, изменения названия компании и других изменениях в сведениях — поступают аналогично.

Процедура смены собственника совершается в два шага. От прежнего собственника Ростехнадзор потребует заявление о прекращении госрегистрации ОПО с приложением документов, подтверждающих переход прав собственности на объекты. Новому собственнику с момента эксплуатации ОПО и при наличии полного комплекта документов, необходимо в 10 рабочих дней подать заявление о предоставлении госуслуги.

При изменениях в классе опасности собственнику потребуется изучить приложение к ФЗ No116. В этих случаях Ростехнадзор требует документ, который подтверждает реализацию проектного решения, заверенный проведением экспертизы ПБ.

Документы для перерегистрации ОПО подаются в местное отделение Ростехнадзора.