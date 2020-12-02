Сенатор Инна Святенко объяснила, из-за чего работодатель сможет уволить сотрудника на удаленке после принятия нового закона. Как пишет «Российская газета», одной из причин для увольнения станет «ухудшение качества труда».

«Если ту же работу человек дистанционно проводил у себя дома, а потом понял, что ему нужно поехать в летний период, например, в Сочи. Находясь на пляже, сотрудник не может в полном объеме выполнять работу», — заявила Святенко.

По ее словам, обосновав ухудшение качества труда, компания сможет уволить сотрудника.

Если законопроект будет принят, пункт Трудового кодекса об увольнениях за прогул дополнят: сейчас речь идет об отсутствии на рабочем месте более четырех часов в рабочее время, а за прогул на удаленке можно будет уволить, если сотрудник не выходит на связь в течение двух рабочих дней.

Как писал «Рамблер», законопроект, вводящий правила удаленной работы, предусматривает плату за вынужденный простой (оплачивается как 2/3 тарифной ставки, если удаленку организовать не удалось).

Документ включает три вида дистанционной работы. На постоянной основе — когда работник изначально поступает на удаленку, на временной основе сроком на шесть месяцев — когда удаленку пришлось ввести по «объективным, не зависящим от сторон причинам». Кроме того, удаленка может быть периодической (часть дней — в офисе, часть — дома).

Сотрудников можно будет перевести на временную удаленку без их письменного согласия — но только в исключительных случаях (к примеру, из-за эпидемии).

Также документ вводит лимит на «время взаимодействия дистанционного работника с работодателем» — это 40 часов в неделю. Если лимит превышен, работодатель должен оплатить сотруднику сверхурочную работу: первые два часа — по полуторному тарифу, последующие — по двойному.

В документе сказано, что сотрудник на удаленке может определять время своей работы самостоятельно, если график не предусмотрен локальным нормативным актом.