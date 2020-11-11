В Санкт-Петербурге ввели обязательную самоизоляцию для пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Как сообщает «Фонтанка», ограничения будут действовать с 14 ноября и по 15 января.

Работодателей обязали отправить сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими болезнями на дистанционный режим работы. Это не коснется сотрудников, чье присутствие на работе необходимо.

Кроме того, до 15 января 2021 года в городе будут действовать ограничения для мероприятий на открытом воздухе численностью более 50 человек: их необходимо будет согласовывать с соответствующими исполнительными органами (в зависимости от вида мероприятий).

До середины января в Петербурге будут закрыты кружки, клубы и секции. Образовательные программы и программы спортподготовки продолжат работу.

Концерты будут проходить без танцполов, продавать разрешено будет только билеты с местами. Заполняемость зала не должна превышать 50 процентов.

Как сообщал «Рамблер», режим самоизоляции для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями действует в Москве. С 13 ноября по 15 января будут действовать и дополнительные меры.

Колледжи и вузы уйдут на дистанционный режим, транспортные карты учащихся временно заблокируют. Школьникам и студентам, переведенным на удаленку, рекомендовали соблюдать домашний режим. Ресторанам и клубам с 13 ноября запрещено принимать посетителей с 23:00 до 06:00. Посетителей будут пускать в театры, кинотеатры и концертные залы, если зал заполнен не более чем на 25 процентов от общей вместимости.