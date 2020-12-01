Эксперты, опрошенные News.ru, заявили, что Центробанк в ближайшее время может повысить ключевую ставку, чтобы вернуть деньги россиян на депозиты.

Специалист по личным финансам Михаил Попов отметил, что из-за низких ставок по депозитам россияне ищут новые способы преумножить сбережения и несут деньги на фондовый рынок.

Он предупредил, что многие начинающие инвесторы могут разочароваться, так как не понимают, насколько этот рынок нестабилен.

«Вкладчики потеряют много денег. Будет разочарование, будет негодование, претензии, которые они могут направить в адрес государства и того же Центробанка, мол, зачем вы нас сюда пустили», — заявил Попов.

News.ru отмечает, что государству не очень нравится, когда россияне начинают вкладываться в акции и облигации иностранных компаний. Власти приняли поправки, ограничивающие доступ начинающих инвесторов к иностранным ценным бумагам. Таким способом правительство пытается сохранить деньги внутри российской экономики.

Опрошенные изданием эксперты допустили, что ЦБ попробует «ликвидировать» проблему утечки вкладов, подняв ключевую ставку, после чего интерес к депозитам вернется.

«Мы не Европа и не Америка, и такая низкая ставка не к чему иному, как к обогащению банкиров, не приводит», — заключил Попов.

Сейчас ключевая ставка в России рекордно низкая — 4,25 процента годовых.

Как писал «Рамблер», в Национальном рейтинговом агентстве подсчитали, что с января по сентябрь россияне сняли со счетов около 1,7 триллиона рублей.

Россияне начали забирать деньги из банков на фоне первой волны пандемии, переводить их в валюту и хранить дома. Из-за нового всплеска коронавируса этот процесс продолжается.