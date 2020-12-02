Стюардесса авиакомпании Pan Am призналась, что однажды накапала в кофе пилота глазные капли, имеющие слабительный эффект. Так бортпроводница попыталась спустить коллегу «с небес на землю», который возомнил себя «богом», сообщает издание Express Daily.

Оригинальный случай противостояния стюардессы с пилотом описал в своей книге профессор Брус Эванс. Он подчеркнул, что ранее между членами экипажа наблюдалась настоящая «война». Всё из-за высокомерия пилотов, у которых на фоне всеобщего почитания зашкалило чувство всеобщего величия. Под горячую руку чаще всего попадались стюардессы: командиры корабля запрашивали у бортпроводниц деликатесы на обед и, если не получали их, жаловались руководству. В результате девушкам делали выговоры.

Одна из стюардесс после очередного взыскания решила отомстить жалобщику: она добавила в кофе пилота глазные капли, которые имеют слабительный эффект. Что было дальше, писатель не уточнил.

Ранее, как сообщает «Рамблер», бывшая стюардесса российской авиакомпании раскрыла размер заработных плат членов экипажа. Девушка отметила, что все зависит от конкретной авиакомпании, от часов, проведенных в воздухе и от размера оклада. По ее словам, рядовой бортпроводник получает на руки 30-60 тысяч рублей в месяц, старший бортпроводник довольствуется 60-100 тысячами рублей, второй пилот может зарабатывать от 150 до 300 тысяч рублей. Самая большая зарплата у командира корабля — 300-600 тысяч рублей.

Экс-стюардесса также развеяла несколько мифов. По ее словам, на самом деле мужчин охотнее берут в бортпроводники, потому что на борту «всегда нужен сильный пол среди экипажа». Также она подчеркнула, что включенный в полете телефон не создает помех общению пилотов и авиадиспетчеров. Именно поэтому, по ее словам, в Европе уже давно не просят пассажиров переводить смартфоны в авиарежим.