Коэффициент распространения коронавируса в России за сутки снизился на 0,02, до отметки 0,96. В Москве этот показатель в понедельник составил 0,95, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Только в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент, отражающий скорость распространения инфекции, находится выше единицы — в Ростовской области он составил 1,07. В других он ниже 1.

Помимо Москвы, это Санкт-Петербург (0,8), Подмосковье (0,89), Воронежская область (0,92), Ханты-Мансийский автономный округ (0,93), Иркутская область (0,95), Нижегородская и Свердловская области (0,97), Красноярский край (0,98).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных «инфекционных» коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее — к третьему.