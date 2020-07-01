Введенная в России система маркировки призвана создать всероссийскую систему общественного контроля: с помощью приложения «Честный знак» можно сканировать коды, узнавать данные о товаре, жаловаться. Сейчас приложение скачано около 800 тыс. раз, просканировано около 7 млн кодов. Это также и один из факторов осознанного потребления. При этом цены от маркировки никто не повышает – это тот редкий случай, когда и сам бизнес и власти в этом единодушны.

Россияне получили настоящее оружие в борьбе с нелегальным оборотом – цифровую маркировку. С 1 июля она стала обязательной для сигарет, обуви и лекарств. Последние, правда, пока могут находиться в продаже и без маркировки – но только из запасов, произведенных до 1 июля. А вот сигареты и обувь без кодов Data Matrix, обеспечивающих полную прослеживаемость, оказались вне закона. Если вам их продают – жалуйтесь в компетентные органы.

«Data Matrix код – это цифровой паспорт продукции, он уникален, наносится на каждую упаковку и позволяет проследить путь товара от производителя (или импортера) до покупателя с помощью цифровых технологий прослеживания. Цель системы – гарантировать приобретение качественного и легального товара, защитить интересы легального бизнеса и обеспечить безопасность потребителей», — объясняют в Роспотребнадзоре.

Легальность товара можно проверить приложением — просто просканировав код. Код – это квадрат с черными и белыми квадратиками внутри.

Например, при сканировании кода на упаковке лекарств покупатель получит информацию о названии лекарства, производителе, комплектации упаковки, сроке годности, статусе кода и др., уточняет Росздравнадзор.

Кстати, в лекарствах маркировка решает и еще одну наболевшую проблему – когда у пациентов в больницах препараты требуют «докупать». Как отмечают в Росздравнадзоре, система прослеживаемости обеспечит «профилактику неэффективных расходов и экономию бюджетных средств за счет невозможности реализации схем «повторного вброса» лекарственных препаратов». Кроме того, в случае с лекарствами, государство в режиме реального времени с помощью системы сможет анализировать поставки и обеспечивать достаточное количество в каждом регионе, а также предотвращать попытки манипулирования ценами и создания искусственного ажиотажа.

К маркировке готовились плавно, по несколько лет, так что она знакома не только производителям, но и обычным россиянам. О вводе системы маркировки, которая поможет покупателям проверить качество и подлинность продукта, знают и одобряют три четверти россиян — 75%. Такие данные приводит ВЦИОМ по результатам всероссийского опроса в июне этого года.

При этом оказалось, что россияне предпочтут маркированные товары – так как они дают гарантию качества и безопасности. Согласно тому же опросу, чаще об этом говорят относительно лекарств: 85% россиян предпочтут приобрести медицинские средства с маркировкой.

При этом между деньгами и здоровьем россияне выбирают здоровье. Как следует из опроса, 51% респондентов даже готовы умеренно переплачивать за маркированные лекарства, 64% — за одежду и обувь, 39% — за продукты питания. Впрочем, из продуктов эксперименты по маркировке пока идут для молочки и бутилированной воды. И судя по тому, что 45% опрошенных выступают за маркировку продуктов, с едой в России и правда проблемы.

Тем не менее цены от маркировки никто не повышает – это тот редкий случай, когда и сам бизнес и власти в этом единодушны.

«За счет улучшения позиций легальных компаний маркировка не приведет к росту цен для покупателей, этого не произошло в тех отраслях, где система уже работает, а в ряде отраслей может привести к снижению цен для потребителей», — заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.