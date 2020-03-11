Депутаты предлагают дать возможность представителям кочевых народов регистрироваться в муниципальных образованиях, расположенных на территории кочевья. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по делам национальностей рассмотрит на заседании 12 марта.

Документ разработан группой депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдаром Гильмутдиновым. Предлагается внести в закон «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» изменения, устраняющие правовой пробел в законодательстве с учётом особенностей территориальной организации местного самоуправления в регионах.

Авторы инициативы указывают, что в Магаданской и Сахалинской областях нет муниципальных районов, а их территории полностью поделены между городскими округами. В Коми и Красноярском крае городские округа занимают значительную часть территорий. В том числе это места проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. В связи с отсутствием на таких территориях органов местного самоуправления муниципальных районов, уполномоченных подтверждать факт ведения гражданами кочевого образа жизни, регистрация кочевников по месту жительства становится невозможной.

Законопроект предлагает установить, что кочевники смогут зарегистрироваться в одном из муниципальных образований, в границах которого проходит маршрут их кочевья. Понятие «муниципальное образование» — это обобщающий термин, охватывающий как муниципальные районы, так и городские округа и внутригородские районы. По словам Ильдара Гильмутдинова, регистрация даст возможность кочевым народам пользоваться своими правами и свободами, а государству — понимать их численность и местоположение. Таким образом, кочевники смогут, например, принять участие в голосовании, а государство сможет пересчитать их и понять, где проживают эти народы.

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