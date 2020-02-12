СПОРТ

Коби Брайнта и его дочь похоронили на закрытой церемонии 7 февраля

17:39 12/02/2020

Баскетболист Коби Брайант и его дочь Джианна, погибшие в результате крушения вертолета, были похоронены 7 февраля, сообщает Los Angeles Times.

Церемония прошла недалеко от дома, где живет семья спортсмена. В свидетельстве о смерти указано: место захоронения – парк «Пацифик Вью» в Корона-дель-Мар (округ Ориндж на юге Калифорнии).

Ранее предполагалось, что церемония прощания со всеми погибшими в крушении вертолета пройдет 24 февраля на арене клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». В нем Брайант провел всю профессиональную карьеру. Возле самого спортивного сооружения планируется установить мемориал.

Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион НБА Брайант и его дочь Джианна погибли 26 января. Вертолет, в котором они летели, потерпел крушение в пригороде Лос-Анджелеса. Точные причины катастрофы пока не установлены.



