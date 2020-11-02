Анита Кобелева в последнее время выглядела таким образом, что все зрители и поклонники проекта должны были бы пожалеть и посочувствовать девушке. Однако, по результатам голосования, большинство людей решило поддержать не её, а Екатерину Скалон. По мнению Кобелевой, Катя просто умеет давить на жалость и изображать из себя жертву, именно поэтому её и поддерживает зритель. Также Анита добавила, что не привыкла поступать подобным образом, а обычно все сложные ситуации она быстро отпускает.



Андрей Черкасов в дневном эфире от 2 ноября 2020 года посоветовал Анне взять Скалон на поруки, раз она так сильно возмущена симпатией зрителей к своей конкурентке. Многим странно слышать от Кобелевой о том, что она отпускает ситуации. Не так давно стало известно, что девушка хранила обиду на мать, общаясь лишь со своей бабушкой, а на проекте и вовсе высказала родительнице все обиды, накопленные за тринадцать лет.



В то же время Катя тоже продолжает рассказывать о своей нелегкой судьбе. Так, её отец не общается с дочерью из-за стыда, потому что она стала участницей проекта «Дом-2». Многие родные, в том числе бабушка и дедушка Кати, тоже отказались от общения с ней. Может быть, Скалон вовсе не давит на жалость, а просто отличается сложной судьбой?