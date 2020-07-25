Международная коалиция во главе с США в субботу передала иракским военным контроль над военной базой Бесмайя, это уже седьмая переданная иракцам база, сообщило Объединенное командование ВС Ирака.

«Передача военной базы Бесмайя, где были дислоцированы испанские войска в составе коалиции, состоялась по графику, разработанному правительством Ирака и руководством коалиции. Это уже седьмая переданная коалицией база», — заявил агентству INA официальный представитель командования Тахсин аль-Хафаджи.

Он отметил, что испанские военные, находившиеся на этой базе, займутся обучением иракских. «Испанские военные покинут Ирак по завершению их миссии», — сказал аль-Хафаджи.

По его словам, ожидается передача нескольких других баз.

Заместитель командующего совместной объединенной оперативной группы операции «Непоколебимая решимость» генерал-майор ВВС США Кеннет Экман ранее оценил стоимость передаваемых иракским властям объектов и имущества в 5 миллионов долларов. По его словам, коалиция будет и далее помогать с планированием операций, предоставлением разведданных и поддержкой с воздуха.

Парламент Ирака 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.

После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.