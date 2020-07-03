Представитель коалиции США полковник Майлс Кэггинс сообщил в Twitter, что колонна американских военных не подвергалась нападению в сирийском Дейр-эз-Зоре.

Ранее сирийские СМИ, в частности сирийское государственное агентство САНА, сообщали со ссылкой на местные источники о том, что на пути следования колонны американских военных в поселении Сабха в сирийской провинции Дейр-эз-Зор сработало взрывное устройство.

«Эта история САНА совершенно не соответствует действительности. Ни один патруль коалиции не пострадал», — заявил Кэггинс.

Сообщения о нападениях неизвестных отрядов на американских военных в сирийских провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зоре в последние три месяца стали появляться в СМИ регулярно. В результате одной из подобных атак без вести пропали двое американцев, их судьба неизвестна по сей день.

Президент Сирии Башар Асад в ноябре в интервью Mpravda.com и телеканалу Россия 24 сообщил, что появление народного сопротивления с целью освобождения сирийских территорий от иностранной оккупации неизбежно — это вопрос времени.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зоре без законных оснований. Они сконцентрировали свои силы вокруг крупных месторождений нефти и газа.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила. В свою очередь, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри объявил в начале мая, что Вашингтон добивается восстановления в стране ситуации до начала конфликта в 2011 году и в конечном итоге ухода из нее всех вооруженных сил, в первую очередь иранских.