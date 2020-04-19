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Глава Российского императорского Дома Романовых княгиня Мария Владимировна переболела коронавирусной инфекцией.

Как сообщил «Интерфаксу» руководитель её канцелярии Александр Закатов, «в конце марта великая княгиня в течение нескольких дней испытывала лёгкое недомогание, сходное с признаками обычного сезонного ОРВИ. После прохождения тестирования было установлено, что это был перенесённый коронавирус».

Сейчас врачи констатируют её полное выздоровление с наличием «устойчивого иммунитета», сообщил Закатов.

Мария Владимировна является дочерью Владимира Кирилловича Романова, главы Российского императорского дома в изгнании. Он был сыном российского великого князя Кирилла Владимировича (внук Александр II), провозгласившего себя в 1924 году императором в изгнании.

Первый случай коронавируса в Испании был выявлен 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии. Обе страны являются лидерами по числу заражений в Европе. Всего с начала эпидемии в Испании было выявлено 191 726 случаев заражения, 74 662 пациента выздоровели, 20 043 человека умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что журналист испанского издания El Mundo провёл дежурство с врачом скорой помощи Нереей Буэно. Повидавшая многое анестезиолог говорит, что ситуация с коронавирусом — самая тяжёлая в её карьере. Происходящее она сравнивает с войной.

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