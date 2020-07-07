Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи. Остальные члены СБ проголосовали за.

Как заявил российский постпред Василий Небензя, Россия внесет в Совбез свой проект резолюции, оставляющий один КПП — «Баб Аль-Хава» — для доставки помощи на границе Сирии и Турции.

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств, в первую очередь через границу с Турцией, через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пограничные пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамта.

В начале января СБ ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия механизма на полгода, при этом число пунктов пропуска на границах решили сократить с четырех до двух. Действующими остались пункты на границе с Турцией: Баб-эс-Салям и Баб-эль-Хава. За такое решение выступали Россия, Китай, Сирия. В частности, согласно позиции России, необходимость в двух других пограничных переходах отпала, так как ситуация «на земле» изменилась. По словам российской стороны, сирийские власти взяли под контроль ранее удерживаемые террористами территории и в состоянии сами доставлять туда гуманитарные грузы. Сокращение числа погранпереходов крайне не устраивает западных партнеров по СБ.

Мандат работы погранпереходов Баб-эс-Салям и Баб-эль-Хава истекает 10 июля 2020 года. Для продолжения доставки гуманитарной помощи этими путями СБ должен его продлить.

В июне Германия и Бельгия внесли новый проект резолюции, который предлагает продлить на год (до 10 июля 2021 года) работу пунктов Баб-эс-Салям и Баб-эль-Хава на границе с Турцией.

В первоначальной версии резолюции авторы предлагали с учетом пандемии COVID-19 вновь разрешить гуманитарным учреждениям ООН и их партнерам в качестве исключения использовать пограничный переход Эль-Ярубия в течение начального периода — до 10 января 2021 года. Однако затем авторы отказались от этого пункта.