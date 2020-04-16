Сейчас социальные сети — это отличный источник трафика для вебмастеров. Пользователи таких сетей активно делятся ссылками на интересные статьи, привлекая таким образом своих друзей посмотреть понравившуюся им страничку. Д

абы не отставать от прогресса и слегка увеличить объемы трафика, вебмастера стали внедрять в свои сайты кнопки социальных сетей. Было время, когда никто еще не был в состоянии отделить зерна от плевел и вешали на свои ресурсы все подряд (стоит вспомнить хотя бы сайт закладок БобрДобр). Сегодня же выделилась некая «элита», которая обязательно должна присутствовать в любом наборе кнопок социальных сетей.

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Какие кнопки стоит добавить на сайт

Как уже было сказано выше, на Вашем сайте должны присутствовать далеко не все существующие в природе кнопки социальных сетей. Многие кнопки не достойны внимания: они не только не смогут справиться с поставленной перед ними задачей, но и испортят весь дизайн своей аляповатостью. Давайте же выделим лидеров, которые достойны находиться на страницах наших ресурсов.

Facebook — говорить про самую популярную социальную сеть в мире нет смысла, тут и думать не надо — конечно ставить кнопку себе на сайт. Если у Вас большое количество друзей или есть группа по интересам, то немного трафика Вы точно получите.

ВКонтакте — не смотря на то, что Facebook является самой крупной социальной сетью, для нас все-таки важнее ее русский аналог в лице вКонтакте. Русскоязычная часть Интернета почти поголовно имеет странички на vk. com, поэтому пренебрегать данной площадкой никак нельзя.

Twitter — пусть Twitter и не носит статус социальной сети, тем не менее данная платформа будет нам очень полезна. Она не только поднимает авторитетность сайта в глазах Яндекса, но и приводит к неизбежному росту числа посетителей.

Одноклассники — дает приличный трафик при наличии в друзьях заинтересованных в публикуемом материале людей. Например, новости из мира компьютерных игр навряд ли смогут привлечь толпы ломящихся на сайт посетителей.

Что еще можно добавить? Некоторые бы включили в список Google plus, и в принципе были бы правы: кнопочки у этой социальной сети очень компактные, выглядят красиво и имеют неплохой потенциал. Про все остальное забудьте начисто.

Как добавить кнопки социальных сетей на сайт

Теперь мы подошли к самому интересному — к добавлению кнопок непосредственно на наш ресурс. Сделать это можно одним из трех следующих способов:

Вставить в нужное место предлагаемый сетями код.

Сделать все при помощи плагинов, которые можно найти практически для каждой CMS.

Обратиться за помощью специальных сервисов, которые позволяют собирать свои наборы иконок социальных сетей.

Основные способы нам известны, осталось лишь рассмотреть каждый в отдельности.

1. Скрипты вставки кнопок

Начнем с отечественной сети вКонтакте. Получить код для вставки на сайт Вы можете на этой странице, там же находятся все основные настройки внешнего вида и функционала кнопки. Расписывать тонкости ни к чему, так как их нет, а всю остальную информацию Вы найдете перейдя по той же самой предложенной чуть выше ссылке.

Кнопка «Мне нравится» и «Сохранить» от вКонтакте

Затем обратимся к Facebook. Здесь ситуация схожая: на странице выставляем желаемые настройки и переходим к вставке на сайт (как это делать — читайте чуть ниже).

Кнопка «Like» от Facebook

Кнопку ретвитов (речь идет об системе микроблоггинга Twitter) Вам следует генерировать на этой странице. Повторятся лишний раз не буду, все шаги схожи.

Кнопка ретвитов от Twitter

2. Плагины кнопок социальных сетей

Скорее всего Ваш сайт находится под управлением какой-нибудь CMS. Поэтому Вы в состоянии сэкономить немного времени и сил, установив желаемые кнопки с помощью плагинов. Плагины на том же WordPress просты в установке и их довольно удобно использовать.

Нашему вниманию подлежит плагин для WordPress под названием Social Share Buttons. Установка вполне стандартна, а в настройке несложно разобраться — плагин переведен на русский язык.

Плагин социальных сетей для WordPress

Все что от Вас требуется — это вставить несколько чисел и настроить пару опций.

Плагин социальных сетей для WordPress настройка

Аналогичные плагины существуют для всех более менее известных движках.

3. Сервисы социальных кнопок

Такие сайты стали появляться относительно недавно, но уже успели найти своих пользователей. Функционал данных сайтов позволяет за считанные минуты составить панель с выбранными Вами социальными кнопками.

Как Вы видите, каждый из предложенных вариантов позволяет без проблем установить кнопки социальных сетей на сайт. Так или иначе в современном мире нельзя пропускать этот этап при создании сайта.