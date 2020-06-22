Мемуары экс-советника президента США Джона Болтона искажают правду о переговорах Вашингтона, Пхеньяна и Сеула, заявили в администрации президента Южной Кореи.

Представитель администрации в понедельник сообщил журналистам позицию в отношении книги начальника управления национальной безопасности Чон Ый Ёна. Он полагает, что Болтон в своей книге лишь выразил «личное видение» происходящего, включая переговоры высших лиц КНДР, США и Южной Кореи, которое «не отражает действительность и во многом даже искажает ее».

Он также заявил, что одностороннее разглашение Болтоном информации о содержании переговоров «нарушает самые начальные принципы дипломатии» и подрывает доверие между правительствами.

«Мы ожидаем, что США примут серьезные меры, чтобы предотвратить такие опасные случаи. Такая неправомерная деятельность может сильно навредить двум странам с точки зрения обеспечения безопасности и сохранения, развития общей стратегии американо-южнокорейского альянса», — считает Чон Ый Ён.

Мнение же самой президентской администрации выражается в том, что книга Болтона «искажает факты».

Болтон написал книгу воспоминаний о работе с Трампом, она должна выйти 23 июня. Публикация книги неоднократно откладывалась, после того как Белый дом заявлял, что Болтон собирается опубликовать секретные сведения. В числе прочего в книге Болтон заявил, что Трамп не хотел видеть президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее суд отказался удовлетворить ходатайство администрации о запрете выхода книги «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», так как тысячи ее экземпляров уже были отправлены в магазины по всей стране и за рубежом, а содержание утекло в СМИ. При этом судья согласился с тем, что Болтон нарушил процедуру согласования рукописи с властями, отдав ее в печать, и признал, что он вполне мог разгласить секретную информацию.

По мнению суда, теперь Болтон либо получит известность и деньги, если в книге нет секретной информации, либо попадет под уголовное преследование, если она там есть. Трамп приветствовал слова судьи и пообещал, что Болтон заплатит высокую цену за нарушение закона.