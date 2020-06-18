КНДР направила персонал на некоторые из своих сторожевых постов внутри демилитаризованной зоны, которые были освобождены ранее по договоренности с Южной Кореей, передает агентство Рёнхап со ссылкой на военные источники.

Генштаб КНДР 17 июня заявил, что рассматривает план введения войск в пограничные районы и возобновления там военных учений. В туристической зоне Кымгансан и промышленной зоне Кэсон будут развернуты подразделения уровня полка и огневые части. Кроме того, КНДР обещала вновь вернуть служащих гражданской полиции на наблюдательные пункты военной полиции в демилитаризованной зоне. Подразделения оттуда были выведены, а часть оборудования демонтирована в соответствии с военным соглашением Севера и Юга от сентября 2018 года.

По данным агентства, с вечера среды на сторожевых постах северокорейской стороны «были замечены несколько солдат». По подсчетам, со стороны КНДР в демилитаризованной зоне насчитывается около 150 таких наблюдательных постов. Некоторые местные СМИ также сообщили, что около 100 северокорейских военнослужащих были замечены внутри промышленного комплекса Кэсон, после разрушения там здания совместного с Южной Кореей офиса связи.

В свою очередь официально южнокорейские военные заявили, что не наблюдают какой-то особой активности со стороны КНДР.

«Мы внимательно следим за северокорейскими военными передвижениями, связанными с их предупреждениями. Но никаких прямых и видимых действий замечено не было», — заявил в четверг на брифинге пресс-секретарь Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи полковник Ким Чжун Нак.

По соглашению о перемирии между Командующим войсками ООН и Верховным командующим Корейской народной армией и Командующим китайскими народными добровольцами, открытый доступ военных в демилитаризованную зону ограничен, поэтому с северокорейской стороны службу там несет так называемая «гражданская полиция». Несмотря на то, что набирается она как правило из числа военнослужащих, на время пребывания в ДМЗ они находятся в статусе полицейских.

Межкорейские отношения еще больше обострились, когда 16 июня Северная Корея взорвала совместный офис связи в промышленном комплексе Кэсон недалеко от межкорейской границы. До этого северокорейская сторона не раз угрожала снести офис и даже выйти из военного соглашения с РК, если Юг не прекратит отправку активистами на территорию КНДР пропагандистских материалов. Несмотря на обещание южнокорейского правительства принять ряд мер, призванных сгладить ситуацию и как-то помешать активистам посылать листовки, Северная Корея на примирение не пошла. Сеул заявил, что вина за все последствия эскалации лежит на КНДР, но свои планы бороться с отправителями листовок пока не отменил.