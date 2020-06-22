КНДР повторно устанавливает на границе пропагандистские громкоговорители, которые ранее были демонтированы на основе договорённостей с Южной Кореей, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник.

По его словам, южнокорейские военные заметили соответствующую активность в районах передового базирования северокорейских войск. Ретрансляторы, как сообщается, разворачиваются сразу в нескольких точках демилитаризованной зоны.

В соответствии Пханмунчжомской декларацией, подписанной лидерами Севера и Юга 27 апреля 2018 года, с мая того же года стороны договорились прекратить любые враждебные действия, включая пропагандистское вещание и распространение листовок в районе военно-демаркационной линии, а также демонтировать все средства, с помощью которых они могут осуществляться. В результате КНДР убрала громкоговорители из порядка 40 точек из своей части демилитаризованной зоны.

Как сообщает агентство, в случае подтверждения факта установки ретрансляторов, южнокорейские военные также восстановят свои объекты для осуществления вещания.

Отношения Сеула и Пхеньяна обострились из-за непрекращающихся в Южной Корее акций некоторых организаций, которые с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом перебрасывают на территорию КНДР агитационные листовки. В Северной Корее неоднократно требовали прекратить эти действия в соответствии с совместным заявлением лидеров Юга и Севера 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Но активисты продолжали посылать листовки, и Пхеньян заявил, что «его терпение закончилось».

Несмотря на срочные обещания южнокорейского правительства принять ряд мер, призванных сгладить ситуацию и как-то помешать активистам посылать листовки, Северная Корея на примирение не пошла. Шестнадцатого июня КНДР взорвала расположенное на ее территории близ демилитаризованной зоны (ДМЗ) в городе Кэсон здание координационного бюро Южной Кореи. На следующий день генштаб КНДР сообщил, что введет войска в пограничные районы и возобновит там учения, вернет служащих гражданской полиции на наблюдательные пункты военной полиции в демилитаризованной зоне, которые были освобождены по договоренности с Югом в 2018 году, а также снова начнет агитационные кампании против Южной Кореи.