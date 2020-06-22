Издательства и типографии Пхеньяна всех уровней напечатали 12 миллионов агитационных листовок для распространения в Южной Корее, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Накануне агентство сообщило, что власти КНДР не собираются пересматривать план по распространению листовок на южнокорейской территории после призывов Сеула отказаться от этой идеи.

Агентство отмечает, что для распространения листовок было подготовлено специальное оборудование, в том числе более 3 тысяч воздушных шаров разных видов. Типографии в других провинциях КНДР «ускоряют подготовку к печати еще нескольких миллионов листовок».

Ранее ЦТАК передало, что КНДР приступила к подготовке листовок для агитационной кампании против Южной Кореи. Обещая южнокорейскому правительству «трудные времена» и «возмездие», агентство сообщило, что масса листовок и агитационных материалов для распространения на Юге уже в печати, а студенты всевозможных институтов готовятся начать их отправку и «развернуть борьбу», как только Северная Корея разрешит вход в приграничные зоны.

Позднее министерство объединения Южной Кореи призвало КНДР немедленно отказаться от своего плана по отправке пропагандистских листовок. Власти Южной Кореи назвали такие действия КНДР явным нарушением межкорейского соглашения.

Отношения Сеула и Пхеньяна обострились из-за непрекращающихся в Южной Корее акций некоторых организаций, которые с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом перебрасывают на территорию КНДР агитационные листовки. В Северной Корее неоднократно требовали прекратить эти действия в соответствии с совместным заявлением лидеров Юга и Севера 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Но активисты продолжали посылать листовки, и Пхеньян заявил, что «его терпение закончилось».

Несмотря на срочные обещания южнокорейского правительства принять ряд мер, призванных сгладить ситуацию и как-то помешать активистам посылать листовки, Северная Корея на примирение не пошла. 16 июня КНДР взорвала расположенное на ее территории близ демилитаризованной зоны (ДМЗ) в городе Кэсон здание координационного бюро Южной Кореи. На следующий день генштаб КНДР сообщил, что введет войска в пограничные районы и возобновит там учения, вернет служащих гражданской полиции на наблюдательные пункты военной полиции в демилитаризованной зоне, которые были освобождены по договоренности с Югом в 2018 году, а также снова начнет агитационные кампании против Южной Кореи.