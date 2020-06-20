КНДР приступила к подготовке листовок для проведения агитационной кампании против Южной Кореи, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Обещая южнокорейскому правительству «трудные времена» и «возмездие», ЦТАК сообщило, что листовки и агитационные материалы для массового распространения на Юге уже в печати, а студенты всевозможных институтов готовятся «развернуть борьбу», как только Северная Корея разрешит вход в пограничную зону.

«В печатных органах штампуют листовки против врагов, южнокорейского правительства, которое два года своими хитрыми уловками глумилось над всеми надеждами северокорейского народа, заключенными в межкорейских договоренностях… Молодые студенты всевозможных институтов полностью готовы начать крупномасштабную кампанию пуска листовок, как только допуск в прилегающие к Южной Корее районы будет разрешен в соответствии с процедурой. За грехами следует расплата», — говорится в сообщении ЦТАК.

Агентство также отметило, что Сеул утратил «даже элементарную мораль» и получит соразмерную отплату. «Только испытав это на себе, они смогут нормально понять, насколько мерзким становится настроение», — говорится в сообщении.

Отношения Сеула и Пхеньяна обострились из-за непрекращающихся в Южной Корее акций некоторых организаций, которые с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом перебрасывают на территорию КНДР агитационные листовки. В Северной Корее неоднократно требовали прекратить эти действия в соответствии с совместным заявлением лидеров Юга и Севера 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Но активисты продолжали посылать листовки, и Пхеньян заявил, что его терпение закончилось.

Несмотря на срочные обещания южнокорейского правительства принять ряд мер, призванных сгладить ситуацию и как-то помешать активистам посылать листовки, Северная Корея на примирение не пошла. 16 июня КНДР взорвала расположенное на ее территории близ демилитаризованной зоны (ДМЗ) в городе Кэсон здание координационного бюро Южной Кореи. На следующий день генштаб КНДР сообщил, что введет войска в пограничные районы и возобновит там учения, вернет служащих гражданской полиции на наблюдательные пункты военной полиции в демилитаризованной зоне, которые были освобождены по договоренности с Югом в 2018 году, а также снова начнет агитационные кампании против Южной Кореи.

Сеул ответил, что вина за все последствия эскалации лежит на КНДР, но свои планы бороться с отправителями листовок пока не отменил.