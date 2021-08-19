В современных реалиях все больше людей останавливают свой выбор на душевых кабинах. И это не удивительно: экономия пространства и воды, удобство применения, широкий перечень дополнительных функций – все это лишь малая часть плюсов душевой кабины над обычной ванной. Для того, чтобы использование душевой кабины было комфортным и приятным, к ее выбору необходимо подойти обстоятельно, вникнуть в некоторые тонкости и нюансы. Рассмотрим ключевые особенности, которые необходимо учесть, совершая окончательный выбор.

Конструкция душевой кабины

В настоящее время на рынке представлено три типа душевых кабин: закрытые, открытые и комбинированные.

Закрытый тип представляет собой полностью автономную капсулу, в которую помимо прочего входят различные дополнительные функции, например, гидромассаж. Вместе с разнообразным функционалом к преимуществам такой кабины можно отнести легкость подключения и демонтажа. При выборе этого варианта стоит учесть, что закрытая душевая кабина при установке занимает от 5 до 10 дополнительных сантиметров с каждой стороны.

Открытый тип – это встраиваемая в помещение конструкция. При установке монтируются лишь стенки, которые необходимы для защиты от воды не «мокрых» частей ванной, а роль других перегородок будут выполнять стены помещения. Из ключевых преимуществ: возможность вписать в любой дизайн, неограниченная площадь. Из минусов: длительность и сложность установки.

Комбинированный тип – это вариант для тех, кто не хочет терять функционал душевой кабины и удобство ванной. Однако, стоит учесть, что такой выбор влетит в копеечку, плюс подойдёт только обладателям большого пространства.

После выбора конструкции душевой кабины стоит определиться с ее габаритными параметрами и формой. Для этого стоит соотнести размеры своей ванной комнаты с размерами самого крупного члена в семье. Например, если ваша ванная небольшая рекомендуется выбрать закрытую душевую кабину формой полукругом.

Также немаловажным критерием при выборе душевой кабины является материал ее поддона. От него зависит простота ухода, долговечность использования, эстетическая составляющая и конечная цена изделия. Основание душевых кабин выполняют из чугуна, акрила, стали, пластика, камня и керамики. При выборе стоит отталкиваться от своих предпочтений и финансовых возможностях.