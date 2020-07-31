Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса, сообщается на сайте турнира.

Данное решение будет рассмотрено бюро исполкома Российского футбольного союза. Изменения должны вступить в силу в сезоне-2020/21.

«Клубы РПЛ одобрили внесение дополнений в регламент РПЛ. Начиная с сезона-2020/21, переносы матчей из-за заболевания игроков COVID-19 осуществляться не будут», — говорится в сообщении.

В марте сезон-2019/20 РПЛ был прерван из-за пандемии коронавируса и возобновлен во второй половине июня. По ходу последних туров несколько матчей не состоялись, поскольку в командах были подтверждены случаи COVID-19. Матч «Краснодар» — «Динамо» был перенесен. Новый сезон РПЛ стартует 8-9 августа.