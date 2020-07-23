Клубы Российской Премьер-лиги (РПЛ) выступили против расширения числа участников турнира с 16 до 18 команд, что позволило бы сохранить прописку в элите неудачникам нынешнего сезона — «Оренбургу» и самарским «Крыльям Советов». В следующем сезоне РПЛ сыграют шестнадцать клубов.

«На общем собрании Российской Премьер-лиги в повестку был внесен вопрос «Крыльев Советов» о расширении лиги до восемнадцати команд. Клубы РПЛ рассмотрели предложение и проголосовали против увеличения числа участников следующего сезона», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

По словам главы РПЛ Сергея Прядкина, члены собрания выразили поддержку выбывающим клубам, но из-за сложнейшего календаря в предстоящем сезоне большинство эту инициативу не поддержало.

Таким образом, «Крылья Советов» и «Оренбургом», занявшие 15-е и 16-е места в чемпионате сезона- 2019/20, покидают главный дивизион отечественного футбола и в следующем сезоне сыграют в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Та, в свою очередь, делегирует в РПЛ волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки», которые заняли первое и второе места соответственно.

«Конечно, очень жаль, клубы, которые покидают лигу. Жаль терять «Крылья», у которых богатая история, большая аудитория и прекрасная инфраструктура. Жаль и «Оренбург», который попал в очень сложную ситуацию. Мы надеемся, что уже в следующем сезоне они вернутся в РПЛ», — добавил президент РПЛ.

В марте РПЛ заявляла, что лига может быть расширена до 18 команд в сезоне-2020/21, но только в том случае, если нынешний сезон не будет доигран.