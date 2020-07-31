Клубы Российской Премьер-лиги (РПЛ) в пятницу одобрили изменения в регламенте, которые исключают перенос матчей чемпионата страны по причине пандемии коронавируса, уведомляет пресс-служба РПЛ.

Далее решение будет рассмотрено на заседании бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) и в случае одобрения изменения вступят в силу с сезона-2020/21, который стартует уже 8 августа

Напомним, минувший розыгрыш чемпионата России был приостановлен в марте из-за пандемии COVID-19. В июне соревнования возобновились, однако некоторые команды столкнулись со вспышками инфекции.

В итоге в завершившемся сезоне из-за пандемии коронавируса был перенесен один матч — в 23-го туре «Краснодар» согласился перенести встречу против московского «Динамо» с 21 июня на 19 июля из-за трех случаев заражения коронавирусом у игроков столичного клуба.

«Сочи» отказался переносить игру 23-го тура с «Ростовом» после обнаружения инфекции у футболистов ростовского клуба, в составе «Ростова» на поле вышли игроки академии. Позднее «Оренбургу» и «Сочи» было засчитано по два технических поражения из-за того, что клубы ушли на карантин и не смогли принять участие в играх.