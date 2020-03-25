Законопроект об ужесточении наказания за нарушение карантина не противоречит Конституции. Об этом в среду, 25 марта, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Усиление мер уголовной ответственности является одним из значимых факторов его предупреждения. Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил позволит предупредить массовое распространение коронавирусной инфекции», — передает «РИА Новости».

По словам Клишаса, предусмотренные меры направлены на защиту прав граждан. Он добавил, что в сложившейся эпидемиологической ситуации возрастает общественная опасность массового распространения коронавируса.

Ранее в этот же день в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина из-за коронавирусной инфекции. Ожидается, что во втором чтении этот документ дополнят санкциями за распространение фейковой информации о вирусе.

Кроме того, в случае умышленного причинения смерти человеком, преднамеренно нарушившим карантин по коронавирусу, его будут судить по уголовным статьям за терроризм и диверсию.

24 марта в Госдуме предложили ввести наказание до семи лет лишения свободы или штраф в размере до 2 млн рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 435 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 19 тыс. пациентов умерли, вылечились более 111 тыс.

В России число заразившихся достигло 658.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.