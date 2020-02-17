Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя высказывание судьи Конституционного Суда Константина Арановского, заявил, что вопрос об установлении правопреемства СССР не рассматривался КС.

Ранее судья Арановский назвал СССР «незаконно созданным государством» и предложил прекратить считать Россию его правопреемницей.

«В постановлении, по которому судья Арановский выразил мнение, затрагивались вопросы правовой природы института возмещения вреда жертвам политических репрессий и членам их семей. При этом судья в общем согласился с решением. Напомню, что оспоренные положения Конституционным Судом признаны не соответствующими Конституции РФ. Вопрос об установлении правопреемства СССР не являлся предметом рассмотрения Конституционного суда», — рассказал Клишас «РИА Новостям» 17 февраля.

При этом он подчеркнул, что Арановский имеет право высказывать свое мнение, что является одной из гарантий «независимости судьи КС». По ряду сложившихся обстоятельств, как следует из мнения судьи, Россия не может считать правоприемником СССР в смысле универсального правопреемства по широкому спектру прав и обязанностей.

«Поэтому речь в данном случае идёт исключительно о дополнительной аргументации по делу, которую другие не разделяют», — заключил глава комитета.