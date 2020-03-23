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Ответственность для нарушителей закона о запрете распространения недостоверной информации в условиях борьбы с коронавирусом может быть ужесточена вплоть до уголовной. Об этом заявил журналистам в понедельник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации и с учетом принимаемых государством мер по борьбе с эпидемией общественная опасность распространения недостоверных сообщений под видом достоверной информации — фейков — о коронавирусе возрастает. Ответственность злостных нарушителей закона о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений может быть увеличена вплоть до введения мер уголовной ответственности», — сказал Клишас.

В настоящее время законодательство РФ предусматривает блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей по требованию генерального прокурора РФ или его заместителей. За распространение фейковых новостей также предусмотрены административные штрафы до 1,5 млн рублей.

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