Решение президента России Владимира Путина по изменению налоговой ставки может быть только первым шагом реформирования системы. Такое мнение выразил сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Андрей Клишас.

«В принципе, возможно, что это только первый шаг, но пока говорить о дальнейших решениях рано — надо посмотреть, как будет работать», — цитируют его «Известия».

Клишас отметил, любое решение по изменению налоговой ставки — очень чувствительный вопрос для органов федеральной и региональной власти. Поэтому подобные меры должны быть тщательно взвешены и продуманы, уверен политик.

Кроме того, по его словам, в обществе есть запрос на справедливость — это более широкое понятие, чем запрос на прогрессивную ставку налогообложения. Поправки в Конституцию, как отметил Клишас, этот социальный запрос реализуют. Он считает, что россияне поддержат решение главы государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что со следующего года в России введут прогрессивную шкалу налогообложения. Так, ставка НДФЛ повысится с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год. Но, как напоминает RT, это это правило распространится только на ту часть доходов, которая превышает указанный порог.