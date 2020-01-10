Как прийти в себя после длительных праздников? Секрет — в режиме, считают специалисты. Хотя бы за три дня до выхода на работу надо постепенно восстанавливать нормальный сон, сдвигать его на час-два пораньше, объяснила в интервью радио Sputnik клинический психолог, нейропсихолог Ирина Хвингия.

Отгремели салюты, выпито шампанское, одежда стала заметно теснее. Середина января — непростое время для тех, кто позволял себе лишнего в новогодние. "Устали" отмечать, пора на работу. Как избежать постпраздничной апатии? Адаптация после длительных праздников идет от двух дней до недели, объяснила психолог.

«В первый рабочий день не стоит сразу брать большую нагрузку, входить в рабочий ритм нужно постепенно. Первые несколько дней после праздников стоит избегать жареного мяса, фастфуда, газированных напитков. Они дополнительно забирают энергию, на их переработку организму требуется больше сил, а их и так немного, чтобы войти в рабочий процесс. На фоне того, что увеличивается рабочая нагрузка, хотя бы режим питания надо разгрузить. Не надо кидаться поддерживать организм со всех сторон. Если мы дадим организму восстанавливаться естественно, восстановление будет быстрее и последствия меньше», — считает Ирина Хвингия.

Психологические сбои в организме происходят чаще, чем физические, отметила нейропсихолог.

«Многие люди формируют некие ожидания от Нового года, праздничную атмосферу, но по разным причинам ожидания не всегда оправдываются. Это влияет на постпраздничное настроение. День на пятый на это накладывается еще и то, что люди уже устали от праздников. Если человек в течение года ведет спокойный образ жизни, ему тяжело и непривычно в бесконечные праздники, и от этого формируется ощущение апатии», — сказала Ирина Хвингия.

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