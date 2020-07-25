Экс-глава МИД Украины Павел Климкин должен покаяться за свою деятельность на этом посту, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя RT высказывания политика про полуостров.

Ранее Климкин заявил о необходимости создать из Крыма «внутреннюю и внешнюю проблему для России».

По словам Ковитиди, Климкин, будучи министром иностранных дел, должен был укреплять вверенное ему ведомство, а также совершенствовать внешнеполитические связи.

«Ему следовало укреплять его (МИД Украины. — Прим. ред.), развивать внешнеполитические связи, а не дестабилизировать ситуацию, упорно роя яму, в результате чего в эту политическую пропасть провалился весь режим Порошенко. Господину Климкину необходимо публично покаяться (за свои действия. — Прим. ред.), а не делать заявления относительно Крыма — субъекта Российской Федерации», — заключила сенатор.

На слова экс-дипломата отреагировали также в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что киевские власти уже устроили мировую проблему из своей страны. Депутат Госдумы Руслан Бальбек подчеркнул, что Украина и так создавала полуострову «проблемы», которые российские российские власти уже решили. В свою очередь, член Совфеда Владимир Джабаров в беседе с каналом «360» предложил привлечь бывшего главу МИД Украины за такое заявление к уголовной ответственности, так как слова Климкина идут вразрез с поправкой к Конституции о территориальной целостности Российской Федерации.

Москва неоднократно заявляла, что вопрос Крыма «закрыт окончательно». Россия также предупреждала, что полуостров хорошо защищен, а любые провокации будут немедленно пресечены.