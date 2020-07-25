Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил создать для России проблемы из Крыма.

На своей странице в фейсбуке политик заявил о наступлении «крымских дней». Он напомнил, что накануне была 80-я годовщина подписания Декларации Уэллеса, закреплявшей отказ США признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Эти республики вышли из состава Советского Союза в 90-е годы.

«Много кто в их деоккупацию не верил, санкций не было, просто четкая и последовательная позиция. А наши балтийские друзья верили и получили, что им принадлежит», — написал Климкин, не уточнив, однако, каким образом эта декларация может быть связана с выходом прибалтийских республик из СССР.

Также, добавил экс-министр, на днях состоится годовщина подписания другого документа — «Крымской декларации» от июля 2018 года, в которой Вашингтон не признает Крым российской территорией.

«Балтийские страны ждали 50 лет, у нас нет столько времени, надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблему для России, то есть стать лучше РФ и держаться настоящих друзей, которые разделяют с нами общие ценности и общее будущее», — заключил Климкин.

Ранее госсекретарь Майк Помпео опубликовал в Twitter видеообращение, где заявил о «полувековой советской оккупации» Прибалтики.

Российская сторона неоднократно заявляла, что об оккупации советскими войсками этих территорий не может быть речи. Так, МИД отмечал, что присоединение Литвы, Латвии и Эстонии к СССР полностью соответствовало нормам международного права того времени. Применение термина «оккупация» некорректно, поскольку между Советским Союзом и прибалтийскими республиками не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих странах властей. Более того, в этих государствах во время их пребывания в составе СССР (за исключением времени оккупации Германией) действовали национальные органы власти.