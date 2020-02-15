Зима в Москве закончилась и больше не вернется, в столичном регионе начался переход к весне. Об этом сообщил заведующий лабораторией Института географии РАН климатолог Владимир Семенов.

По его словам, морозов в городе больше не будет.

«Думаю, зима уже закончилась и мы в какой-то степени переходим в весну… Даже если будут вторжения холодных арктических масс, то высокое теплое солнышко, ясная погода — и все начинает таять», — цитирует ученого агентство «Москва».

По мнению Семенова, одной из причин теплой зимы в Москве является североатлантическое колебание.

«Такие колебания будут и были всегда. По прогнозам, этот положительный индекс североатлантического колебания продолжится до конца февраля», — заключил климатолог.

Семенов предположил, что приход календарной весны в марте будет сопровождаться обилием тепла.

Ранее, 14 февраля, сообщалось, что снег в столице может растаять еще до прихода календарной весны — согласно прогнозам синоптиков, в понедельник в Москву придет атлантический циклон, который принесет теплый воздух.