После аномально теплой зимы россиянам не стоит ждать жаркого лета. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв.

«Скорее всего, природа постарается немного выровнять ситуацию, чтобы не было большого скачка средних температур. Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней», — рассказал он Ura.ru. Такая закономерность, по словам Киселёва, подтверждается многолетними наблюдениями.

Зима в России преимущественно бесснежная. Это может обернуться нехваткой влаги в почве, что вредно для сельского хозяйства, отметил климатолог.

Ранее в феврале эксперты рассказали «Известиям», что теплая зима может привести к исчезновению в России комаров и снижению популяции речной рыбы. Насекомые просыпаются во время потепления, но гибнут, не найдя пищи. При этом их личинки составляют существенную часть рациона для мальков многих видов рыб, и от нехватки питания поголовье может заметно сократиться.