Убийство девушки по вызову раскрыли по горячим следам сотрудники полиции в подмосковных Мытищах.

Как стало известно «», утром во вторник в подъезде на 1-м этаже дома по улиц е Силикатной был обнаружен труп 27-летней жительницы Брянска. Она была полностью раздета. Осмотр тела показал, что женщину забили до смерти и задушили.

По горячим следам за совершение преступления был задержан ранее неоднократно судимый 52-летний житель Мытищ. Он признался, что снял квартиру для встречи с проституткой и заказал ее через Интернет. В ходе распития алкоголя между клиентом и гетерой произошла ссора. Преступник убил ее, раздел и вытащил на лестницу. Возбуждено уголовное дело.

У погибшей остались мама-инвалид и 11-летний ребенок.